В Польше арестовали украинца по делу о шпионаже в пользу России

Польский суд санкционировал арест гражданина Украины, обвиняемого в якобы шпионаже в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши.
21-летний Данило Х. был задержан 16 октября в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже, после чего суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного ареста.
По информации Bloomberg, задержанный работал на складе и проживал недалеко от Варшавы. В Румынии были арестованы двое других украинцев, которые, по данным следствия, «тесно сотрудничали» с обвиняемым.
«Они создали своего рода маршрут, по которому они должны были перевезти взрывчатку через Польшу и Румынию в Украину», — заявил представитель польских спецслужб Яцек Добжинский.
Также в Польше задержаны пятеро подозреваемых в поджогах и наблюдении за военными объектами.
В конце сентября Вируский уездный суд Эстонии приговорил гражданина республики Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.
Ранее жителя Ялты приговорили к колонии за сотрудничество с СБУ.