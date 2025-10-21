На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше арестовали украинца по делу о шпионаже в пользу России

Польский суд арестовал украинца по делу о шпионаже в пользу России
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польский суд санкционировал арест гражданина Украины, обвиняемого в якобы шпионаже в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши.

21-летний Данило Х. был задержан 16 октября в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже, после чего суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

По информации Bloomberg, задержанный работал на складе и проживал недалеко от Варшавы. В Румынии были арестованы двое других украинцев, которые, по данным следствия, «тесно сотрудничали» с обвиняемым.

«Они создали своего рода маршрут, по которому они должны были перевезти взрывчатку через Польшу и Румынию в Украину», — заявил представитель польских спецслужб Яцек Добжинский.

Также в Польше задержаны пятеро подозреваемых в поджогах и наблюдении за военными объектами.

В конце сентября Вируский уездный суд Эстонии приговорил гражданина республики Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Ранее жителя Ялты приговорили к колонии за сотрудничество с СБУ.

