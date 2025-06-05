Латвийского депутата выгнали с заседания парламента из-за защиты русского языка

LSM: депутата сейма Латвии выгнали с заседания за слова в защиту русского языка

Лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова отстранили от участия в заседании сейма (парламента) Латвии из-за слов в поддержку русского языка. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

«Русский язык — наш язык!» — сказал депутат по-русски во время рассмотрения в парламенте декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Росликов выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В своей речи политик также уточнил у властей Латвии, собираются ли они создавать для русскоязычных «отдельные закрытые зоны» или примут закон, запрещающий родителям называть детей русскими именами.

Как пишет LSM, в ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

В конце мая сейм Латвии обязал депутатов использовать в служебных помещениях исключительно латышский язык.

Согласно новым правилам, использование других языков в здании парламента будет считаться нарушением закона. Речь идет как о внутреннем общении между депутатами, так и о внешней коммуникации в парламентских помещениях.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.