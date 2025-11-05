На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия назвала три условия, при которых согласится на изъятие активов РФ

Politico: премьер Бельгии перечислил условия поддержки плана ЕК по активам РФ
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Бельгия готова поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева, но у нее есть три условия, которые изложил глава правительства страны Берт де Вевер. Подробности сообщила газета Politico.

В первую очередь Брюссель требует устранить угрозу ветирования европейских санкций со стороны Венгрии, Словакии или другого государства, чтобы не было риска размораживания активов РФ, и существовала некая определенность.

Также премьер Бельгии хочет гарантий от всех стран ЕС по немедленной выплате по кредиту в случае, если Россия потребует свои средства в рамках завершения украинского конфликта, либо если Москва выиграет суд по этому вопросу.

Наконец, де Вевер призвал ЕК изучить возможность использования текущего семилетнего бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита.

23 октября бельгийский премьер заявлял, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Вслед за Бельгией против конфискации активов выступили Италия и Франция.

Ранее в МИД РФ обвинили ЕС в государственном спонсировании международного терроризма.

