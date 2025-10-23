На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Бельгии пообещал помешать решению использовать российские активы

Де Вевер: Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит риски
Global Look Press

Бельгия блокирует конфискацию замороженных активов, если Евросоюз (ЕС) не разделит риски. Об этом на саммите ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, его слова приводит ТАСС.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Кроме того, по словам Де Вевера, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

«Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты», — предупредил он.

Бельгийский премьер подчеркнул, что страны Евросоюза «будут страдать от огромных претензий», в случае изъятия активов РФ.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее сообщалось, что ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы.

