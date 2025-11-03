На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три страны ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

CDS: Бельгия, Италия и Франция выступили против передачи Украине активов России
true
true
true
close
Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине замороженных в Европе российских активов в рамках «репарационного кредита». Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera (CDS).

В публикации говорится, что правительства Италии и Франции обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов РФ признают незаконным.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию российских активов, если ЕС не разделит риски от ответных действий Москвы. Политик предупредил, что РФ в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва «может остаться в выигрыше».

Несмотря на это, 1 ноября бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.

