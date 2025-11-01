Захарова обвинила ЕС в государственном спонсорстве международного терроризма

Европейский союз (ЕС) занимается государственным спонсорством международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный перенос ЕС экспроприации активов России на фоне сопротивления Бельгии, передает ТАСС.

По словам дипломата, страны ЕС только и думают о том, как вложить максимальную сумму денег в помощь Украине.

«Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма», — сказала она на сессии научно-туристического форума «Открой АТОМ».

До этого телеканал Euronews сообщил, что отказ Еврокомиссии (ЕК) от экспроприации активов России заставит страны ЕС брать кредиты на дальнейшее спонсирование украинской стороны, что станет «тяжким финансовым бременем» для бюджетов государств. По данным журналистов, если схема репарационного кредита «рухнет под давлением Бельгии» на саммите в декабре, то средства для спонсирования Киева будет необходимо искать в другом месте.

Авторы отметили, что ЕК может выдать новый кредит Украине, как это было в первые годы спецоперации в рамках программы макрофинансовой помощи, которую Украине предстоит вернуть. Кроме того, представители ЕС могут самостоятельно взять кредиты для предоставления украинской стороне средств на безвозмездной основе. Второй вариант похож на первый, однако подразумевает заранее, что Киев не вернет деньги.

Ранее во Франции выступили против плана ЕК по финансовой помощи Украине.