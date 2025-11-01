На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила ЕС в государственном спонсорстве международного терроризма

Захарова: ЕС государственно спонсирует международный терроризм, финансируя Киев
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Европейский союз (ЕС) занимается государственным спонсорством международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный перенос ЕС экспроприации активов России на фоне сопротивления Бельгии, передает ТАСС.

По словам дипломата, страны ЕС только и думают о том, как вложить максимальную сумму денег в помощь Украине.

«Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма», — сказала она на сессии научно-туристического форума «Открой АТОМ».

До этого телеканал Euronews сообщил, что отказ Еврокомиссии (ЕК) от экспроприации активов России заставит страны ЕС брать кредиты на дальнейшее спонсирование украинской стороны, что станет «тяжким финансовым бременем» для бюджетов государств. По данным журналистов, если схема репарационного кредита «рухнет под давлением Бельгии» на саммите в декабре, то средства для спонсирования Киева будет необходимо искать в другом месте.

Авторы отметили, что ЕК может выдать новый кредит Украине, как это было в первые годы спецоперации в рамках программы макрофинансовой помощи, которую Украине предстоит вернуть. Кроме того, представители ЕС могут самостоятельно взять кредиты для предоставления украинской стороне средств на безвозмездной основе. Второй вариант похож на первый, однако подразумевает заранее, что Киев не вернет деньги.

Ранее во Франции выступили против плана ЕК по финансовой помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами