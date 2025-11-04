На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал устранить «искусственные препятствия» на пути к единому ЕС

Зеленский: нужно устранить искусственные препятствия на пути Украины в ЕС
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости устранения «искусственных препятствий» на пути к единому Евросоюзу (ЕС). Пост об этом опубликован в официальном Telegram-канале главы государства.

По его словам, отчет Еврокомиссии в рамках Пакета расширения ЕС подтверждает, что страна уверенно движется к членству.

«Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе», — написал он.

До этого Зеленский заявил, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС. Президент отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о координации с различными институтами и странами относительно помощи Украине в сфере энергетики.

4 ноября турецкий журналист Акиф Бюльбюль заявлял, что европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх.

Автор материала выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами