Зеленский: нужно устранить искусственные препятствия на пути Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости устранения «искусственных препятствий» на пути к единому Евросоюзу (ЕС). Пост об этом опубликован в официальном Telegram-канале главы государства.

По его словам, отчет Еврокомиссии в рамках Пакета расширения ЕС подтверждает, что страна уверенно движется к членству.

«Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе», — написал он.

До этого Зеленский заявил, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС. Президент отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о координации с различными институтами и странами относительно помощи Украине в сфере энергетики.

4 ноября турецкий журналист Акиф Бюльбюль заявлял, что европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх.

Автор материала выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.