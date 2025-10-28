В России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины

Российская армия сейчас наносит удары по инфраструктуре Украины, что сказывается на работе военно-промышленного комплекса и логистике, а потому осложняет ведение боевых действий. Это и беспокоит европейских союзников Киева, а потому они призывают усилить поддержку в преддверии зимнего периода. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Инфраструктура всегда носит двойной характер, любые электрические сети могут служить для снабжения многоквартирных домов, а могут обслуживать производства, в том числе заводы военно-промышленного комплекса. Удары по электросетям соответственно мешают работе заводов и осложняют логистику, что делает ведение боевых действий очень сложным. Кроме того, многие украинцы на зиму переезжают в западные страны, перегружая и так достаточно загруженную социальную систему. Все это очень не нравится той же Германии», — сказал политолог.

Призывы об усилении поддержки Украины со стороны европейских политиков во многом вызваны опасениями, связанными с собственными интересами, считает Безпалько. При этом, по его мнению, у Евросоюза осталось не так много возможностей помогать Киеву.

«Ресурсы у Европейского союза потихоньку исчерпываются. Страны не готовы своих военнослужащих посылать на Украину. Они могут посылать технику, но европейские производства тоже истощены, денег, чтобы технику закупать у тех же США, также осталось немного. Европа может продолжать оказывать санкционное давление на Россию, но и это достаточно исчерпанный ресурс. В той же Германии уровень инвестиций упал до уровня десятилетней давности, а доходы казны уменьшились на четверть. Помогать Киеву и давить на Россию становится все сложнее и сложнее», — заключил Безпалько.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте», поэтому международная поддержка Киева должна усилиться. Министр призвал союзников по НАТО оказать Украине «решительную поддержку».

Ранее в Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада.