Европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх. Об этом в статье для газеты Turkiye заявил журналист Акиф Бюльбюль.

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх», — подчеркнул он.

Автор материала выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщала, что ЕС все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026–2027 год, включая кредит, пока решения нет.

При этом средства для обеспечения кредитов по-прежнему лишь обсуждаются. В этой связи премьер Виктор Орбан обращал внимание на то, что европейские лидеры стремятся конфисковать российские замороженные зарубежные активы потому, что у Европы нет денег на поддержку Киева.

На этом фоне президент США Дональд Трамп отметил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.