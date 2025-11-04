На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что есть «все основания» надеяться на членство Украины в ЕС

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен членство в ЕС и энергетику
Efrem Lukatsky/AP

У Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС. Об этом по итогам разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Евросоюза-2025. Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, глава ЕК рассказала о координации с различными институтами и странами относительно помощи Украине в сфере энергетики.

До этого турецкий журналист Акиф Бюльбюль заявлял, что европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх.

Автор материала выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

Переговоры о мире на Украине
