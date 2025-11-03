Медведев: чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ

Чем больше западные страны потратят на поддержку Украины, тем больше территорий в конечном итоге вернется в состав России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли», — высказался политик.

Кроме того, Медведев выразил уверенность, что финансовая и военная поддержка со стороны Запада обернется «страшным концом истории для режима кровавых киевских клоунов».

В своем посте политик также назвал сумму, которую Запад потратил на Украину с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, с 2022 года Киев получил от союзников полтриллиона евро.

До этого Медведев заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться победой России и уничтожением «киевского неонацистского режима». В противном случае конфликт затянется на многие годы, считает он. Зампред Совбеза уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

