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Медведев иронически прокомментировал слова Зеленского об Украине в меню Путина

Медведев назвал котлету по-киевски основным блюдом в меню переговоров РФ и США
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией назвал котлету по-киевски основным пунктом меню российско-американских переговоров. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Медведева, телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом подтвердил известную идею, что в столовой есть только Россия и Америка. В меню имеются легкие закуски: брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух. При этом основным блюдом является котлета по-киевски.

В завершении Медведев пожелал всем «приятного аппетита».

18 марта украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у Путина, заявив, что она — не блюдо.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он в ответ военному аналитику Майклу Кларку, который высказался об отсутствии Украины за столом переговоров: «если тебя нет за столом, ты в меню».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила: «На этот раз Зеленский не солгал. Киевский режим — не салат и не компот. Это то, во что превращается содержимое меню после переваривания».

Ранее Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в окончании конфликта.

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