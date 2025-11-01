На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

Минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из числа окруженных в Красноармейске (украинское название — Покровск) начали сдаваться в плен российским солдатам. Кадры обнародовало Минобороны России в Telegram-канале.

На видео можно заметить украинского военнослужащего Вячеслава Кревенко, который попал в плен в районе Красноармейска, рассказал, что армия Украины пыталась организовать оборону на данном участке.

«Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться», — заявил он.

Кревенко отметил, что смысла сопротивляться нет, поскольку командир предал личный состав. Он подчеркнул, что сил на борьбу нет ни моральных, ни физических. Кроме того, военный предложил всем бойцам, которые находятся в окружении, сдаться российской стороне в плен, чтобы выжить.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что группа спецназа ГУР была отправлена в Красноармейск (Покровск), чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных, либо военнослужащих НАТО.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

Ранее группировка войск «Запад» не дала ВСУ выйти из окружения в Купянске.

