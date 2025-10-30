«Пусть увидят, что там происходит». Путин поручил обеспечить журналистам доступ в зоны окружения ВСУ

Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций.

Минобороны сообщило о приказе президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских», — заявили в Минобороны.

Приказ Путина

Накануне Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале заявил, что Россия не против пустить украинские и зарубежные СМИ в район под Покровском и Купянском, где были заблокированы силы ВСУ.

Президент сообщил, что «в двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении».

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что при этом не должно быть «никаких провокаций» с украинской стороны при посещении журналистами этих городов.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова в беседе с ТАСС отметила, что присутствие СМИ в этом районе позволит избежать провокаций и инсценировок с украинской стороны.

«Заявление нашего президента о готовности временно прекратить боевые действия под Купянском и Покровском для допуска журналистов, включая украинских и зарубежных, демонстрирует уверенность Москвы в правдивости и прозрачности своих действий», – отметила Никонорова.

Реакция Киева

В Киеве отвергли предложение Владимира Путина установить перемирие в районе Покровска и Купянска на несколько часов. Представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X заявил, что журналистов и СМИ, которые посетят эти города со стороны российских позиций будут ждать последствия.

«Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», — заявил Тихий.

Представитель МИД Украины не уточнил, о каких именно правовых нормах идет речь.

Купянский котел

«Военное обозрение» сообщило о формировании «котла» на Покровско-Мирноградском направлении 14 октября. По данным портала, ВС РФ расширили зону контроля в районе Новопавловки, создав угрозу окружения части украинских сил, удерживающих позиции на юго-восточной окраине Покровска (Красноармейска) и в микрорайоне Солнечный.

Российские военные применяли тактику охвата и рассечения оборонительных порядков ВСУ. При этом украинские силы не стали покидать Покровскую агломерацию.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о блокировке группировок украинской армии. Как уточнили в Кремле, на Купянском направлении заблокировано до 5 тыс. украинских военных, а на Красноармейском — около 5,5 тыс.

Красноармейск (украинское название — Покровск) расположен примерно в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от границы с Днепропетровской областью. Димитров (Мирноград), который считается пригородом Покровска, находится в 50 км от Донецка и играет важную роль в логистике ВСУ.

Купянск, расположенный в 124 км от Харькова и примерно в 60 км от российской границы, контролирует важные транспортные маршруты. К югу от города находится крупное водохранилище на реке Оскол.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября сообщил, что обсудил оперативную обстановку с руководством генштаба Украины. Он отметил, что наиболее тяжелая ситуация складывается на Покровском направлении, в районе Купянска ситуация также напряженная, однако ВСУ удерживают контроль.