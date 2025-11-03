Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине, назвав его предвзятым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал дипломат.

Рынза указал, что доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО является однобоким и не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине.

Также российский дипломат подчеркнул, что организация не замечает гонений на Украинскую православную церковь, о которых сообщает спецпроцедура совета ООН по правам человека, а также считает несущественной информацию о сносе исторических памятников на территории Украины.

В августе директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов заявил, что со стороны секретариата ЮНЕСКО отсутствует реакция на ущерб, который Вооруженные силы Украины нанесли культурному и историческому наследию Курской области. По его словам, российская сторона давно не наблюдает особого интереса со стороны руководства организации к вопросам, касающимся России.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.