Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован

Трамп: конфликт на Украине можно завершить за пару месяцев
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил Трамп на вопрос, может ли конфликт быть завершен в течение «пары месяцев».

Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

До этого Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. По словам американского лидера, иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

В конце октября Fox News сообщил о пересмотре президентом США позиции по поддержке Украины. Это, по данным телеканала, вызвало беспокойство среди союзников в Европе. Почему Трамп изменил свое отношение к конфликту, какой вариант устроит Россию и при чем тут Ближний Восток — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее глава Белого дома ответил на вопрос о передаче ракет Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
