На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Торговые расчеты между РФ и Китаем почти полностью проходят в нацвалютах

Новак: торговые расчеты между Россией и Китаем на 99% происходят в нацвалютах
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Торговые расчеты между Россией и Китаем практически полностью проходят в национальных валютах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«И в торговом обороте расчеты идут практически на 99% в национальных валютах», — сказал он.

Основные направления торговли между Москвой и Пекином — это нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии, отметил Новак.

3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Премьер РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 4 ноября. Стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Приоритетное внимание РФ и Китай уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах.

Ранее в Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами