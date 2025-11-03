Торговые расчеты между РФ и Китаем почти полностью проходят в нацвалютах

Новак: торговые расчеты между Россией и Китаем на 99% происходят в нацвалютах

Торговые расчеты между Россией и Китаем практически полностью проходят в национальных валютах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«И в торговом обороте расчеты идут практически на 99% в национальных валютах», — сказал он.

Основные направления торговли между Москвой и Пекином — это нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии, отметил Новак.

3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Премьер РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 4 ноября. Стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Приоритетное внимание РФ и Китай уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах.

Ранее в Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину.