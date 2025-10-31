В Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину

Кремль заявил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином, прямом и опосредованном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он также отметил, что не может пока ответить на вопрос, планирует ли Путин передавать послание для Си Цзиньпина через главу правительства РФ Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай.

«Сейчас пока не могу вам ответить на этот вопрос. Вы знаете, что находится в постоянном контакте, в прямом или опосредованном», — сказал Песков.

31 октября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин 3–4 ноября посетит Китай, где встретится с руководством этой страны. В пресс-службе правительства РФ уточнили, что встреча глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики состоится 3 ноября, а с Си Цзиньпином Мишустин планирует встретиться 4 ноября.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».