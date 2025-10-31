На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин в начале ноября встретится с Си Цзиньпином в Китае

Мишустин в ходе визита в Китай 3–4 ноября встретится с Си Цзиньпином
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3–4 ноября посетит Китай, где встретится с руководством этой страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ, передает «Интерфакс».

«В городе Ханчжоу запланировано проведение 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР с участием Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. В Пекине Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказали в кабмине.

В пресс-службе уточнили, что встреча глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики состоится 3 ноября, а с Си Цзиньпином Мишустин планирует встретиться 4 ноября.

По данным пресс-службы, стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Приоритетное внимание РФ и Китай уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах.

Предыдущая встреча глав правительств прошла 21 августа 2024 года в Москве.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами