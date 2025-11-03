На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин прибыл в Китай

Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для переговоров с премьером Ли Цяном
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

В программе визита запланированы переговоры российского премьера с главой Госсовета КНР Ли Цяном, которые сначала пройдут в формате один на один, а затем продолжится с участием делегаций обеих стран. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Церемония встречи российского премьера прошла с государственными флагами двух стран. Среди встречавших были посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

31 октября сообщалось, что Мишустин встретится с Си Цзиньпином 4 ноября.

Стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Приоритетное внимание РФ и Китай уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах.

Ранее в Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину.

