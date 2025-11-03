На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о планировании миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике

NBC News: администрация Трампа планирует миссию против наркокартелей в Мексике
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их информации, миссия предполагает отправку войск США и сотрудников разведки в Мексику. Собеседники NBC News уточнили, что ранние этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики, уже начались.

В конце сентября американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонны кокаина общей стоимостью свыше $220 млн.

В июне власти Соединенных Штатов впервые ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. По информации министерства финансов США, санкции были введены в отношении банков CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Они отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков.

Ранее Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами