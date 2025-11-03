В США заявили о планировании миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике

Администрация президента США Дональда Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их информации, миссия предполагает отправку войск США и сотрудников разведки в Мексику. Собеседники NBC News уточнили, что ранние этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики, уже начались.

В конце сентября американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонны кокаина общей стоимостью свыше $220 млн.

В июне власти Соединенных Штатов впервые ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. По информации министерства финансов США, санкции были введены в отношении банков CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Они отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков.

Ранее Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия.