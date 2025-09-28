На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мексика и США примут совместные меры против нелегального трафика оружия

Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия
close
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мексика и США договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту оружия. Об этом сообщили в пресс-службе мексиканского МИД.

В ведомстве сообщили, что члены Совета безопасности Мексики встретились в городе Мак-Аллен с коллегами из правительства США, они провели совместное заседание.

«Целью этого механизма является контроль за выполнением совместных действий в рамках программы сотрудничества по охране границы и применению закона, согласованной двумя правительствами», — говорится в сообщении.

Стороны объявили о запуске инициативы «Миссия Кортафуэгос», направленный на совместную работу двух стран по пресечению незаконного трафика оружия.

Недавно бывший полковник ВС США Дэниел Дэвис в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что средства американских налогоплательщиков, которые выделяются украинской стороне, идут на пенсии украинских чиновников, а оружие, которое поставляют США, передается мексиканским наркокартелям.

Ранее президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США.

