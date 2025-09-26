Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

Береговая охрана США изъяла кокаин на более чем $220 млн в ходе рейдов на море

Американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонн кокаина общей стоимостью свыше $220 млн. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Береговая охрана США заявила, что изъяла кокаин на более чем 220 миллионов долларов в результате серии недавних перехватов якобы лодок с наркотиками», — указал вещатель.

Рейды проходили в акваториях у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября. Правоохранительные органы США опубликовали фотографию горящего судна. Однако телеканал подчеркивает, что пока неясно, как это судно воспламенилось, а также находился ли кто-то на борту.

В период с 26 июня по 18 августа Береговой охраной США была проведена операция, в ходе которой в Карибском море и восточной части Тихого океана были задержаны 19 судов, перевозивших наркотические вещества. Общий объем изъятого кокаина составил 28 тонн, а марихуаны – 6,3 тонны. Общая стоимость конфискованных наркотиков оценивается в $473 млн.

Ранее США ввели санкции против трех банков за участие в торговле наркотиками.