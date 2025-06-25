США ввели санкции против трех мексиканских банков за участие в торговле наркотиками

Власти Соединенных Штатов впервые ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. Об этом сообщает министерство финансов США.
Санкции введены в отношении банков CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Они отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. По словам главы ведомства Скотта Бессента, CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила.
Министерство финансов США отметило, что меры по борьбе с международным наркотрафиком и принимаются совместно с властями Мексики.
5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что министерство юстиции США распорядилось ликвидировать межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков.
Ранее сообщалось, что США создают новую военную зону вдоль мексиканской границы.