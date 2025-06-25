США ввели санкции против трех мексиканских банков за участие в торговле наркотиками

Минфин США ввел санкции против трех банков Мексики за содействие наркокартелям

Власти Соединенных Штатов впервые ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. Об этом сообщает министерство финансов США.

Санкции введены в отношении банков CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Они отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. По словам главы ведомства Скотта Бессента, CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила.

Министерство финансов США отметило, что меры по борьбе с международным наркотрафиком и принимаются совместно с властями Мексики.

5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что министерство юстиции США распорядилось ликвидировать межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что США создают новую военную зону вдоль мексиканской границы.