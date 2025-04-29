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Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим

Медведев: СВО должна завершиться победой России и уничтожением киевского режима
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Павел Бедняков/РИА Новости

Специальная военная операция на Украине должна завершиться победой Российской Федерации и уничтожением «киевского неонацистского режима», в противном случае конфликт затянется на многие годы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

Политик уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

«Если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа», — сказал Медведев.

Он добавил, что если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза.

Зампред Совбеза считает, что необходимо принять все меры для того, чтобы появление таких режимов, как в Киеве, никогда не произошло в каких-либо других странах, так как «слишком высока цена».

Ранее Медведев иронически прокомментировал слова Зеленского об Украине в меню Путина.

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