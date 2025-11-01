На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом

Премьер Канады Карни извинился перед Трампом за антитарифную рекламную кампанию
true
true
true
close
Amber Bracken/Reuters

Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламную кампанию. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, я извинился перед президентом (Трампом — при. ред.). Его обидела эта реклама», — говорится в сообщении.

До этого американский лидер заявил, что не намерен «некоторое время» встречаться с Карни.

25 октября Дональд Трамп заявил о введении дополнительных торговых пошлин в 10% в дополнение к уже действующим тарифам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего президента США Рональда Рейгана по данным мерам, а также объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.

Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года. В своем выступлении 40-й президент США критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами