Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за рекламы с Рейганом

Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, обвинив власти страны в использовании сфабрикованной рекламы. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, канадская сторона распространяла фейковую рекламу, в которой бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывался о торговых пошлинах.

«В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп.

В сентябре министерство иностранных дел Канады сообщило о начале нового этапа общественных консультаций, касающихся торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами (CUSMA).

Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Канада и Мексика привержены партнерству с Соединенными Штатами и заинтересованы в том, чтобы сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным.

В конце августа сообщалось, что Канада, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом, намерена отменить ответные пошлины на широкий спектр американских товаров.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну.

