Трамп напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Марком Карни смягчил свою риторику о включении страны в состав США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы соперничаем за один и тот же бизнес. Проблема в этом. Поэтому я продолжал говорить об одном пути для разрешения этой проблемы. Очень легком», — сказал глава Белого дома.

Таким образом Трамп объяснил сложности в согласовании торговой сделки между двумя странами. В качестве примера американский лидер привел авторынок.

Также во время встречи президент США сообщил, что Вашингтон и Оттава прорабатывают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» на территорию Канады. По его словам, проект является крайне важным для двух стран с учетом ситуации в мире.

