Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом

Трамп заявил о повышении пошлин против Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом

Против Канады введены дополнительные торговые пошлины в 10% в дополнение к уже действующим тарифам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего президента США Рональда Рейгана по данным мерам. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — написал глава Белого дома.

Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года. В своем выступлении 40-й президент США критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

24 октября Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, обвинив власти страны в использовании сфабрикованной рекламы. По словам американского лидера, канадская сторона распространяла фейковую рекламу, в которой Рейган негативно высказывался о торговых пошлинах.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну.