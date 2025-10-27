Трамп не намерен встречаться с премьером Канады

Трамп заявил об отсутствии планов на встречу с премьером Канады Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «некоторое время» встречаться с премьером Канады Марком Карни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он удовлетворен той сделкой, которую им удалось заключить ранее. Так ответил он на вопрос журналиста, намерен ли он встретиться с Карни на полях саммита лидеров АТЭС.

25 октября Дональд Трамп заявил о введении дополнительных торговых пошлин в 10% в дополнение к уже действующим тарифам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего президента США Рональда Рейгана по данным мерам, а также объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.

Правительство канадской провинции Онтарио выпустило рекламную кампанию, в которой использовались выдержки из речи Рейгана от 1987 года. В своем выступлении 40-й президент США критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну.