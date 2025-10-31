В России ожидают обвала фронта на Украине в ближайшее время

В ближайшее время произойдет обвал украинского фронта и «большие потрясения». Об этом aif.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«В ближайшее время мы увидим большие потрясения и обвал украинского фронта, он начнет сыпаться, так как наверняка ультиматум, выдвинутый группировкам под Покровском (российское название – Красноармейск – «Газета.Ru») и Купянском, не будет принят», — подчеркнул он.

По словам Михайлова, ВС РФ уничтожат всех, кто находится в окружении.

В пресс-службе Минобороны России сообщили 31 октября, что ВСУ продолжают отвергать предложения сдаться в плен и безуспешно пытаются найти укрытие в жилых зданиях Красноармейска.

По данным российского оборонного ведомства, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отслеживают все перемещения противника и передают их координаты расчетным ударным дронам.

29 октября президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее Путин высказался об успехах российских войск в районе Купянска и Красноармейска.