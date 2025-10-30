Путин указал на завершение финансового оздоровления «Роснано»

Финансовое оздоровление корпорации «Роснано» фактически завершено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с руководителем компании Сергеем Куликовым, его слова приводит ТАСС.

«Финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — сказал глава российского государства, открывая встречу.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя эту встречу, заявил, что «Роснано» — компания «многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого». Он также отметил, что «Роснано» «уверенно встает на ноги», реализуя различные проекты.

В апреле 2025 года арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы компании Анатолия Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Эти меры были наложены по иску самой госкорпорации, которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Ранее в «Роснано» заявили, что дело Чубайса не является политическим.