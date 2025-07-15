В «Роснано» заявили, что дело Чубайса не является политическим

Дело о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса не имеет политического подтекста. Об этом РИА Новости заявили в «Роснано».

«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что группа открыта к досудебному урегулированию дела при учете интересов акционеров.

В июне Мещанский суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, а также бывшего зампреда правления «Роснано» Юрия Удальцова.

Представитель акционерного общества «Роснано» попросил Арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Соответчиками Чубайса в исковом заявлении указывались Удальцов, Тычинин, а также Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

Ранее Чубайс попросил суд снять арест с его имущества.