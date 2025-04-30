«Роснано» выступил с новым ходатайством к суду по делу Чубайса

Представитель акционерного общества «Роснано» попросил Арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель истца объяснил свое обращение тем, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых компаний, информация о проектной деятельности АО, в том числе с коммерческой тайной. Адвокаты Чубайса и ряда других ответчиков выступили против перехода в закрытый режим. Суд пока оставил ходатайство открытым.

Соответчиками Чубайса в исковом заявлении представлены бывшие заместители правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

23 апреля судебные приставы открыли исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении Чубайса. В деле указано, что должником является экс-глава «Роснано», а исполнительное производство было открыто 17 апреля.

Ранее генерал Апти Алаудинов обвинил Чубайса в намеренном участии в развале СССР и войне в Чечне.