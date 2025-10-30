На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что Путин встретится с главой «Роснано» Куликовым

Песков: «Роснано» справилось с «болезнями прошлого» и доложит об этом Путину
Aksenov Petr/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Куликов представит президенту доклад о деятельности организации и расскажет, как компания справилась с «болезнями прошлого».

«Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чем доложить главе государства», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «Роснано» «уверенно встает на ноги», реализуя различные проекты.

По словам Пескова, 30 октября президент работает в Кремле, у него спокойный график, сегодня запланировано много различных встреч непубличного характера.

В апреле 2025 года арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы компании Анатолия Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Эти меры были наложены по иску самой госкорпорации, которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Ранее в «Роснано» заявили, что дело Чубайса не является политическим.

