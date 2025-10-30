В Индии заявили, что изучают последствия санкций США против России

Индия изучает последствия новых санкций США, введенных в отношении нефтяного сектора России. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на брифинге, пишет ТАСС.

«Мы изучаем последствия этих санкций», — сказал он.

Джайсвал добавил, что Индия будет действовать с учетом меняющихся обстоятельств и динамики мирового рынка. По его словам, в этом вопросе Нью-Дели руководствуется интересами своих граждан, чтобы обеспечить их доступной энергией.

17 октября президент США Дональд Трамп заявил о прекращении Индией закупок российской нефти.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами сообщила, что Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. По ее словам, американский лидер также призывает европейские страны прекратить закупать нефть у России. Она добавила, что, по данным американских властей, импорт российской нефти также начал сокращать и Китай.

28 октября агентство Reuters сообщило, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили заказы на закупку нефти у России на фоне новых американских санкций.

