Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о прекращении закупок российской нефти Индией. Онлайн-трансляцию встречи Fox News вел на YouTube.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть», — сказал американский лидер.

Накануне в Белом доме сообщили, что после ряда «продуктивных обсуждений» Индия существенно сократила свой импорт российской нефти – на 50%.

15 октября Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в прекращении закупок российской нефти. По словам Трампа, он выразил свое недовольство закупками российской нефти индийскому лидеру. Более того, глава Белого дома заявлял о намерении убедить Китай отказаться от импорта нефти из России. В ответ на это министерство иностранных дел КНР заявило, что подобное требование со стороны Трампа ставит под угрозу глобальные цепи поставок.

Ранее Индия впервые закупила гайанскую нефть на фоне заявлений Трампа.