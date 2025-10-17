На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

Трамп: Индия не будет покупать российскую нефть
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о прекращении закупок российской нефти Индией. Онлайн-трансляцию встречи Fox News вел на YouTube.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть», — сказал американский лидер.

Накануне в Белом доме сообщили, что после ряда «продуктивных обсуждений» Индия существенно сократила свой импорт российской нефти – на 50%.

15 октября Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в прекращении закупок российской нефти. По словам Трампа, он выразил свое недовольство закупками российской нефти индийскому лидеру. Более того, глава Белого дома заявлял о намерении убедить Китай отказаться от импорта нефти из России. В ответ на это министерство иностранных дел КНР заявило, что подобное требование со стороны Трампа ставит под угрозу глобальные цепи поставок.

Ранее Индия впервые закупила гайанскую нефть на фоне заявлений Трампа.

Санкции против России
