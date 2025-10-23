«Найдем выход»: в Госдуме объяснили, как санкции США на нефть отразятся на России

Новые санкции США против российских нефтяных компаний не повлияют на внутренний рынок топлива — они могут быть даже выгодными для России, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Санкции же для внешнего рынка. Внутри у нас «Роснефть» и «Лукойл» сами добывают, транспортируют и перерабатывают нефть. На внутреннем рынке санкции никак не сказываются — сказываются на экспортных возможностях. Внутренний рынок, конечно, никоим образом не затронет. Касаемо санкций внешнего рынка, нам надо будет сейчас приспособиться, на это уйдет небольшое время. Мы найдем выход и дальше будем работать. А учитывая, что нефть подорожала на 5%, то нам надо меньше продавать — или наоборот, мы продаем тот же объем, получим больше денег. По большому счету, для России выгодно, чтобы нефть была дороже», — заявил депутат.

Ананских также выразил сомнение в правдоподобности публикации агентства Reuters, где утверждается, что китайские госкорпорации перестали закупать топливо у России на фоне санкций США.

«Много фейков было в последнее время по поводу того, что одни не покупают, вторые не покупают. Я бы, честно говоря, пока не делал выводы из того, что Reuters дал какую-то информацию по этому поводу. Это же не «Синьхуа» (крупнейшее информагентство Китая. — «Газета.Ru») сказало. Давайте мы не будем бежать впереди паровоза», — сказал он.

22 октября Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Власти страны дали месяц на сворачивание операций с ними. Президент РФ Владимир Путин, комментируя новые ограничения, заявил об «определенных потерях» в российской энергетике.

Агентство Reuters после новостей о санкциях опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские госкомпании перестали закупать у России нефть.

