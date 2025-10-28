СМИ: Индия начала отменять заказы на российскую нефть

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили заказы на закупку нефти у России на фоне новых американских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Многие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили новые заказы на российскую нефть после того, как на прошлой неделе США ввели санкции (против России. – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

При этом, по информации агентства, государственная компания Indian Oil заявила во вторник, что не прекратит закупать российскую нефть.

Однако другой государственный нефтеперерабатывающий завод, Bharat Petroleum Corp планирует через 7-10 дней объявить тендер на закупку декабрьских партий «для замены российской нефти».

«Источник добавил, что компания будет закупать российскую нефть только у компаний, не подпадающих под санкции», — пишет Reuters.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.