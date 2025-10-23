В Белом доме заявили об успешном давлении на Индию по поводу нефти РФ

Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге с журналистами, трансляция ее выступления велась на YouTube.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента [сократила закупки нефти из РФ]», — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп также призывает европейские страны прекратить закупать нефть у России. Она добавила, что, по данным американских властей, импорт российской нефти также начал сокращать и Китай.

До этого представительница Белого дома в комментарии для Reuters заявила, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

23 октября агентство Bloomberg со ссылкой на неназваных индийских руководителей перерабатывающих компаний сообщило, что новые санкции США против крупных российских нефтяных компаний «практически исключают возможность» поставок российской нефти в Индию.

