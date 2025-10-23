На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме заявили об успешном давлении на Индию по поводу нефти РФ

Левитт: Индия сократила закупки российской нефти по запросу Трампа
true
true
true
close
Arun Sankar K./AP

Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге с журналистами, трансляция ее выступления велась на YouTube.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента [сократила закупки нефти из РФ]», — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп также призывает европейские страны прекратить закупать нефть у России. Она добавила, что, по данным американских властей, импорт российской нефти также начал сокращать и Китай.

До этого представительница Белого дома в комментарии для Reuters заявила, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

23 октября агентство Bloomberg со ссылкой на неназваных индийских руководителей перерабатывающих компаний сообщило, что новые санкции США против крупных российских нефтяных компаний «практически исключают возможность» поставок российской нефти в Индию.

Ранее Путин высказался о замещении российской нефти на мировом рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами