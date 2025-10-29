На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник»

Путин: российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником, страна может гордиться достижениями отечественных ученых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы государства, преимущества новой российской ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. Как добавил Путин, ядерный реактор, который интегрирован в ракету, начинает работать в течение «минут и секунд».

Российский военный эксперт Василий Дандыкин, говоря об отличиях российского комплекса «Орешник» от «Буревестника» отмечал, что первый является оперативно-тактической ракетой, а второй — стратегической, с неограниченной дальностью и временем нахождения в воздухе.

Дандыкин заявил, что «Буревестник» — это уникальная российская крылатая ракета с ядерным двигателем. Он подчеркнул, что она стратегическая и способна преодолевать неограниченные расстояния. В то же время «Орешник» обладает самой большой возможной дальностью.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что ракета «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине, заявление президента РФ об успешном испытании этого оружия стало предупреждением Западу. Как отмечалось в материале, оружие сможет доставить ядерную боеголовку «на край света», используя уникальную длительность полета.

WSJ писала, что ракета «сможет оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны».

При этом, отметили журналисты из США, «радиоактивность» «Буревестника» может облегчить его обнаружение.

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, как Западу воспринимать пуск «Буревестника».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами