В Совфеде рассказали, как Западу воспринимать пуск «Буревестника»

Информацию об испытаниях ракеты «Буревестник» стоит воспринимать как сигнал к общей сдержанности и возвращению межгосударственных отношений в нормальное русло на фоне провокационных действий политиков Запада, пытающихся запугать и нанести прямой ущерб России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны – закономерная цель руководства России. Она особенно актуальна на фоне «откровенно враждебных и остро-провокационных действий и заявлений западных политиков», отметил парламентарий.

Европейцы «исходят желчью», в попытках «запугать Россию» и оснастить Украину для нанесения прямого ущерба стране, указал сенатор.

«Нужен освежающий душ, который успокоил бы подстрекателей. Именно поэтому своевременная информация об испытаниях ракеты «Буревестник» должна восприниматься, как сигнал к общей сдержанности и возвращению межгосударственных отношений в нормальное и предсказуемое русло», — написал Карасин.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой.

Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

