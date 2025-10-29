На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме назвали последствия перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете

Вице-президент США Вэнс: Зеленский стал уважительнее к США после спора с Трампом
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал уважительнее относиться к США после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами The New York Post.

«Если вы приходите в Овальный кабинет Белого дома в США, от вас ожидают, что вы проявите хоть немного уважения к главе государства, президенту Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

По словам Вэнса, выговор со стороны Трампа и членов его команды стал для Зеленского необходимой «перезагрузкой» формата отношений после встреч с представителями кабинета предшественника Трампа Джо Байдена.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

В дальнейшем два лидера встретились еще два раза — 18 августа и 17 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести санкции и дать Украине Tomahawk, чтобы остановить РФ.

Ссора Трампа и Зеленского
