Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру

Новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут склонить Россию к миру. Об этом заявил президент Украины в интервью порталу Axios.

Комментируя последние действия президента США Дональда Трампа в адрес России, Зеленский заявил, что рестрикции будут «иметь значение», однако президент Владимир Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон не усилит давление.

«Трамп обеспокоен эскалацией, но, если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции - одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности», — сказал Зеленский.

Накануне Дональд Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о перспективах введения против России новых санкций.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций. Также чиновник рассказал, что американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.