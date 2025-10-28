На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник»

Steigan: у Запада нет оружия против российского «Буревестника»
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

У НАТО нет возможности противодействовать российской ракете «Буревестник». Об этом сообщает издание Steigan.

«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, «Буревестник» может уничтожить любой западный командный центр «без шансов на защиту».

28 октября газета The Wall Street Journal писала о том, что российская ракета «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине, заявление президента РФ Владимира Путина об успешном испытании этого оружия стало предупреждением Западу.

WSJ отметила, что ракета «сможет оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны».

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, как Западу воспринимать пуск «Буревестника».

