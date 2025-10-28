СМИ: Путин выступил с предупреждением Западу о козырях в решении по Украине

WSJ: «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине

Российская ракета «Буревестник» может стать козырем России в переговорах по Украине, заявление президента РФ Владимира Путина об успешном испытании этого оружия стало предупреждением Западу. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Это заявление стало предупреждением для Запада о рисках эскалации на Украине и может стать козырем в потенциальных переговорах с Вашингтоном по вооружениям», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, сможет доставить ядерную боеголовку «на край света», используя уникальную длительность полета.

WSJ пишет, что ракета «сможет оставаться в воздухе практически неограниченное время, прижимаясь к земле или воде и уклоняясь от систем противоракетной обороны».

При этом, отмечают журналисты, «радиоактивность» «Буревестника» может облегчить его обнаружение.

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

