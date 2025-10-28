На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ответили на заявление Литвы о возможном закрытии транзита в Калининград

Карасин: реакция РФ на закрытие Литвой транзита в Калининград будет жесткой
Виктор Толочко/РИА Новости

Реакция России на закрытие Литвой транзита в Калининград будет очень жесткой. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, закрытие транзита является провокацией, которая направлена на «ужесточение и провокацию напряжения в этом районе Европы, Балтийского моря».

Накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды в небе над республикой являются провокациями России и Белоруссии против стран НАТО.

До этого сообщалось, что власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва заявила, что преодолевает «гибридную психологическую атаку».

