Литва хочет ограничить транзит в Калининград. Причина — воздушные шары с сигаретами

Грузовые автомобили у КПП «Чернышевское» в Калининградской области на границе с Литвой

Литва может ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов с контрабандой

Власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, и инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта.

Президент Литвы Гитанас Науседа хочет закрыть границу с Белоруссией на длительный срок и ограничить транзит в Калининградскую область из-за якобы контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров, сообщила телерадиокомпания LRT.

«Президент рассматривает инциденты и перебои в работе аэропортов за последние дни как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — сказано в сообщении.

Литовское правительство намерено в ближайшее время предложить меры решения этой проблемы. Оно рассматривает полное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград . Литовские власти не объяснили, как именно они планируют реализовать свой план. В любом случае и автотранспортный, и железнодорожный транзит из РФ в Калининград проходит через Белоруссию, поэтому закрытие границ означает и введение ограничений для проезда в Калининградскую область.

По версии литовских властей, белорусские контрабандисты с помощью метеозондов перебрасывают на территорию страны сигареты. При этом подобные воздушные шары угрожают безопасности литовской авиации, а Вильнюсский международный аэропорт вынужденно закрывали три раза за неделю.

27 октября состоится заседание комиссии по нацбезопасности под руководством премьер-министра Инги Ругинене, там власти обсудят сложившуюся ситуацию.

Шары с сигаретами

22 октября Литва вручила Белоруссии строгую ноту протеста из-за частых нарушений воздушного пространства страны.

«Вечером 21 октября незаконный полет группы метеорологических воздушных шаров из Республики Беларусь в воздушное пространство Литвы, зафиксированный радиолокационными средствами, создал угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности. Из-за нарушения регулярной деятельности Вильнюсского аэропорта понесены финансовые потери», — сказано в сообщении литовского МИД.

В Литве подчеркнули, что подобные инциденты грубо нарушают международное право, и призвали Белоруссию обеспечить контроль над своим воздушным пространством. Власти страны также предупредили, что при повторных нарушениях примут меры реагирования.

В начале октября литовская сторона также зафиксировала 25 метеорологических зондов, которые нарушили границу.

«Обычно, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду», — директор национального центра балтийской республики по управлению кризисами Дарюс Бута (цитата по ТАСС).

По предварительным данным, в четырех зондах нашли сигареты.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович во время пресс-конференции пообещал принять меры, но не стал публично раскрывать свои намерения, чтобы не рассказывать о них контрабандистам. При этом он заявил, что эти меры принесут быстрый результат.

«Если вы думаете, что мы сегодня вытащим пушку или систему «Патриот» на границу и начнем стрелять направо и налево, к сожалению, этого не произойдет, да и в данном случае это не нужно, но будут другие меры, которые будут не менее эффективными», — отметил Кондратович.

Границу уже закрывали

24 октября Литва объявила о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня», — сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белорусские таможенные органы подтвердили информацию. Там также сообщили, что Литва уже трижды полностью закрывала движение за последнюю неделю.

«Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания, как им действовать дальше. На водителях грузовиков временное закрытие ощущается не очень критично с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности. Вместе с тем ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся, — не должно стать нормой», — сказано в сообщении.