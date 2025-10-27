Глава МИД Литвы увидел в метеозондах провокацию России и Белоруссии против НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды в небе над республикой являются провокациями России и Белоруссии против стран НАТО. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, это «спланированные провокации с целью дестабилизировать, отвлечь внимание и испытать решимость НАТО». Министр обвинил Россию и Белоруссию в якобы «гибридных провокациях» и заявил, что пока они продолжаются, то ответ «неэффективен». В связи с этим политик призвал изменить ситуацию.

«Цена бездействия слишком высока. Если мы не найдем решительного ответа, эти провокации будут эволюционировать – переходить в новые формы, находить новые «уязвимые места», двигаться «вглубь» Европы», — написал Будрис.

До этого сообщалось, что власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва заявила, что преодолевает «гибридную психологическую атаку».