Литва заявила, что преодолевает «гибридную психологическую атаку»

Советник президента Литвы назвал психологической акцией наплыв метеозондов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Появление в Литве метеозондов, которые якобы могут быть связаны с контрабандой белорусских сигарет, говорит о том, что страна столкнулась с гибридной психологической операцией против нее. Об этом заявил советник президента Литвы Дейвидас Матуленис, передает портал Delfi.

«Чем дальше, тем яснее становится, что это не просто контрабанда, она используется как прикрытие, это гибридная психологическая операция», — подчеркнул он.

По словам советника главы государства, появление в стране метеозондов свидетельствует о кризисе в политике.

Власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве прокомментировали инцидент с метеозондом.

